Paris (AFP). Christine and the Queens, reine de Victoires réconciliant les générations

Les modernes Christine & the Queens et Julien Doré d'un côté, les classiques Alain Souchon et Laurent Voulzy de l'autre: les 30e Victoires de la musique ont offert vendredi soir une photo de famille transgénérationnelle de la chanson française. Favorite avec cinq nominations, Christine and the Queens n'a finalement glané que deux Victoires mais n'a pas raté la plus belle, celle d'interprète féminine de l'année, en plus de celle du vidéo-clip. "Il y a un an, j'étais ici comme un petit enfant, j'étais déguisée un peu en victoire de la musique", a déclaré la chanteuse en référence au costume qu'elle portait l'an dernier pour une prestation très remarquée, entre chanson française, électro et chorégraphies sophistiquées. "Je voudrais remercier Christine, le prénom que j'ai trouvé pour aller un petit peu mieux, pour chanter et pour écrire, et pour dire des choses que je n?osais pas dire", a ajouté le chanteuse de 26 ans, Héloïse Letissier de son vrai nom. Côté masculin, la nouvelle génération, incarnée par Julien Doré, a également soufflé la vedette à Calogero et surtout Johnny Hallyday, 71 ans, souvent nommé mais rarement récompensé dans cette catégorie reine. Julien Doré, 32 ans, ex-pensionnaire de la Nouvelle Star qui vient de publier son premier album live, décroche sa troisième Victoire. Emu, il a rendu hommage à deux grandes figures de l'écologie "qui ont changé (sa) façon de penser" l'astrophysicien Hubert Reeves et l'essayiste Pierre Rabhi. Calogero se console avec la Victoire de la chanson de l'année, la seule décernée par le vote du public, pour le titre "Un jour au mauvais endroit" sur le drame d'Echirolles, deux jeunes lynchés en 2012 dans la banlieue grenobloise. La nouvelle génération a également été sacrée à travers le duo The Do (album rock), récompensé pour son troisième disque, "Shake, Shook, Shaken", aux chansons directes et furieusement dansantes. La mystérieuse Indila, artiste féminine ayant vendu le plus de disques en 2014 en France avec son premier album "Mini World", et le longiligne Benjamin Clementine, un pianiste londonien adopté par la France, ont eux été récompensés dans les catégories révélations album et scène. - Des Victoires d'Honneur - Stromae, star des Victoires 2014 avec trois récompenses, a de nouveau été primé lors de l'édition 2015 pour son spectacle joué toute l'année dernière. Le prodige belge, auteur sur scène d'une belle prestation sur sa chanson "Carmen", en est à cinq Victoires au total. Mais les Victoires n'ont pas complètement oublié les artistes confirmés, en primant le premier album en duo des inséparables Alain Souchon et Laurent Voulzy, qui ont damé le pion à Calogero et à la "reine" Christine. "Nous, on fait des chansons ensemble depuis longtemps, et on fait un groupe maintenant On fait le contraire des groupes qui démarrent à plusieurs, avant de se séparer en s'engueulant", a plaisanté Laurent Voulzy, 66 ans, dans les coulisses. "On est là encore pour un bon bout de temps", a lancé Alain Souchon, 70 ans, qui remporte à titre personnel sa dixième Victoire, ce qui le rapproche un peu du recordman Alain Bashung (12 récompenses). C'est la première fois que les deux complices, qui ont écrit ensemble d'inoubliables chansons depuis 40 ans ("J'ai dix ans", "Allô maman bobo", "Le pouvoir des fleurs"), chantent ensemble sur cet album qui sera décliné sur une tournée à partir du printemps. C'est d'ailleurs les deux complices qui ont lancé, avec une longue version de "Rockollection", cette soirée anniversaire des Victoires, nées en 1985. La soirée a été ponctuée de plusieurs rétrospectives par genres musicaux conclues par un live, avec David Guetta pour l'électro, Jean-Louis Aubert pour le rock, IAM pour les musiques urbaines et Rachid Taha en compagnie de Catherine Ringer pour la séquence musiques du monde. Tous ont reçu une Victoire d'honneur. A l'instar de Daft Punk en 2014 aux Grammy Awards, le musicien électro Cascadeur est pour sa part venu chercher sa Victoire de la musique en gardant sur la tête le casque blanc frappé d'une étoile rouge qu'il porte sur scène depuis ses débuts en 2011. Akhenaton, leader d'IAM, a été récompensé d'un Victoire de l'album de musiques urbaines pour "Je suis en vie". "Rivière noire" complète le palmarès, pour l'album musiques du monde.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire