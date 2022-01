New York (AFP). Les stars de la musique prêtes à faire le show aux MTV Video Music Awards

Les MTV Video Music Awards font davantage parler à cause des performances et coups d'éclat des artistes sur scène que des prix récompensant les clips, et l'édition de dimanche ne devrait pas déroger à cette règle avec la présence de Rihanna, Britney Spears et Kanye West.