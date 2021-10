New York (AFP). Etats-Unis: record de nominations pour "Hamilton" aux Tony, les trophées du théâtre

Le spectacle de Lin-Manuel Miranda -qui a écrit les dialogues et composé la musique et les paroles des chansons- a détrôné ce qui était jusqu'ici la référence absolue, à savoir la comédie musicale "The Producers" de Mel Brooks, nommée 15 fois en 2001, tout comme "Billy Elliot" en 2009.

"The Producers" conserve encore, pour quelques semaines au moins, le record du plus grand nombre de Tony Awards reçus (12 trophées).

La cérémonie des Tony Awards aura lieu le 12 juin.

Depuis son lancement début août, "Hamilton", dont le personnage principal est joué par Lin-Manuel Miranda, est devenu un phénomène qui a attiré une liste impressionnante de célébrités, y compris le président Barack Obama.

La Première dame, Michelle Obama, a également invité, mi-mars, une partie de la troupe à la Maison Blanche pour un atelier en présence de lycéens.

Les billets pour le spectacle à Broadway s'arrachent à prix d'or, les premiers prix à la revente démarrant à plus de 500 dollars l'unité.

L'originalité d'"Hamilton" tient d'abord au sujet, l'histoire d'Alexander Hamilton qui fut, entre autres, le premier secrétaire au Trésor des Etats-Unis.

Personnage hors norme, surdoué et hyperactif, Alexander Hamilton a également été entrepreneur, avocat et banquier, avant de périr lors d'un duel, à 49 ans.

"Hamilton" tranche aussi par sa forme, car il mélange chant et rap, ce qui est très inhabituel pour une comédie musicale.

Autre particularité, Lin-Manuel Miranda, lui-même d'origine portoricaine, a choisi de s'entourer presque exclusivement d'acteurs issus de minorités.

Avant les nominations aux Tony Awards, "Hamilton" avait déjà emporté un des Grammy Awards, les trophées de la musique, celui du meilleur album tiré d'une comédie musicale.

Le disque a même atteint la douzième place du classement des ventes d'albums aux Etats-Unis.

Mi-avril, "Hamilton" avait également reçu le prix Pulitzer de la meilleure oeuvre théatrale.

Lin-Manuel Miranda avait déjà séduit Broadway avec une autre comédie musicale "In the Heights", dont il a composé la musique et les paroles des chansons.

Ce spectacle d'inspiration beaucoup plus latino-américaine et situé dans le quartier de Washington Heights à Manhattan, avait gagné quatre Tony Awards en 2008, dont celui de meilleure comédie musicale.

Parmi les 16 nominations pour "Hamilton", Lin-Manuel Miranda est sélectionné pour les trophées du meilleur acteur dans une comédie musicale, du meilleur livret et de la meilleure musique.