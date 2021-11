Paris (AFP). Victoires de la musique: Yael Naim et Vianney au zénith de la chanson

Cette soirée a aussi apporté une nouvelle récompense à Louane, 19 ans, un an après son César pour "La famille Bélier", mais aussi au vétéran Johnny Hallyday (72 ans), qui remporte sa 10e Victoire de la musique. Christine and the Queens a de nouveau remporté deux Victoires, comme l'an dernier, mais dans des catégories plus mineures (clip et spectacle) lors d'une cérémonie où l'émotion est venue de l'hommage rendu à William Sheller pour marquer ses 40 ans de carrière dans la chanson. La belle histoire restera celle de ce doublé réalisé par un label indépendant, Tôt ou Tard, l'année même où il va fêter ses 20 ans d'existence, en juin. Un doublé réalisé grâce à Yael Naim, de nouveau sacrée artiste féminine après une première récompense en 2011, et au débutant Vianney. "Je suis sonné mais heureux", a confié à l'AFP le patron du label, Vincent Frèrebeau. La Franco-Israélienne est récompensée pour son bel album "Older", enregistré comme d'habitude avec son compagnon David Donatien. "Cette Victoire est un peu masculine", a d'ailleurs glissé Yael Naim. Elle a aussi remercié "ce merveilleux pays qui m'a accueilli il y a plus de quinze ans" et souhaité qu'"on (reste) tous ouverts à l'autre". Pour Vianney, qui n'était pas favori face à Dominique A et Kendji, cette distinction fait office de joli cadeau alors que ce jeune chanteur aux allures de premier de la classe fête samedi ses 25 ans. Il avait ouvert la soirée en reprenant "Quand j'étais chanteur" de Michel Delpech, disparu en début d'année. - Nekfeu engagé - A Louane aussi, tout sourit. Son premier album "Chambre 12", a été le disque le plus vendu en France en 2015 (plus de 800.000 exemplaires). "Je crois que je viens de vivre les trois plus belles années de ma vie", a reconnu la blonde jeune femme de 19 ans, ex-pensionnaire de "The Voice". Arrivé à minuit passé au Zénith de Paris, en provenance de Dordogne où il était en concert, Johnny Hallyday n'a pu se produire en live comme les autres nommés. Mais il est quand même arrivé à temps pour recevoir sa 10e Victoire de la musique et se rapprocher un peu des douze trophées du recordman Alain Bashung. "La musique évolue, le monde évolue, c'est bien de tenir le coup après plus de 50 ans", a-t-il confié dans les coulisses après avoir reçu sa Victoire aux côtés de Yodélice, compositeur de son album "De l'amour". Également nommé dans la catégorie chanson originale, Johnny a été privé d'un doublé par Maître Gims. Les Victoires ont également salué le retour des Innocents. Déjà récompensé à trois reprises entre 1993 et 1997, le groupe a décroché la Victoire de l'album rock, pour leur disque sorti l'an dernier, après quinze ans de silence. La Victoire de l'album de musiques électroniques est elle revenue à The Avener, un DJ qui a connu un joli succès en festivals en relookant les chansons des autres. Sa relecture d'un blues de l'Australienne Phoebee Killder "Fades Out Lines", qu'il a joué sur la scène, a été l'un des cartons de l'an dernier. Dans la catégorie musiques urbaines, Nekfeu, apparu sur scène avec un blouson aux bandes lumineuses, a raflé la mise devant Booba et Youssoupha. Une deuxième Victoire pour lui après celle obtenue en 2014 avec son groupe 1995. Il a appelé à la mobilisation en faveur de Moussa Ibn Yacoub "humanitaire et humaniste", un membre de l'ONG musulmane Baraka City qui est emprisonné au Bangladesh. Ces Victoires ont donné l'occasion à la nouvelle ministre de la Culture, Audrey Azoulay, d'effectuer l'une de ses premières sorties officielles, quelques heures après la passation de pouvoir avec Fleur Pellerin.

