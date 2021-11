Paris (AFP). Delpech et les Innocents à l'honneur aux Victoires de la musique

Cette soirée a donné l'occasion à la nouvelle ministre de la Culture, Audrey Azoulay, d'effectuer l'une de ses premières sorties officielles à la rencontre des artistes, quelques heures après la passation de pouvoir avec Fleur Pellerin. Le célèbre refrain de Delpech "Quand j'étais chanteur", repris par le chanteur Vianney, a lancé cette cérémonie qui tente chaque année de résumer l'année musicale en trois heures. Douze trophées, qui a désormais la forme d'un "V" en cristal, devaient être attribués. Pour cette cérémonie placée sous le signe de "la liberté" trois mois après les attentats du 13 novembre, tous les nommés devaient se produire en live. Seul le duo The Do a déclaré forfait pour raisons de santé. Johnny Hallyday, lui, devait bien être là en fin de soirée après son concert prévu en Dordogne. Les Innocents étaient bien à l'heure pour recevoir la première Victoire de la soirée. Déjà récompensé à trois reprises entre 1993 et 1997, le groupe a décroché la Victoire de l'album rock, pour son retour après quinze ans de silence. Désormais réduit à un duo (JP Nataf et Jean-Christophe Urbain), les "Fous à lier" ont été préférés à Lou Doillon et Rover. La Victoire de l'album de musiques électroniques est elle revenue à The Avener, un DJ qui a connu un joli succès en festivals en relookant les chansons des autres. Sa relecture d'un blues de l'Australienne Phoebee Killder "Fades Out Lines" a été l'un des cartons de l'an dernier. Dans la catégorie musiques urbaines, Nekfeu, apparu sur scène avec un blouson aux bandes lumineuses, a raflé la mise devant Booba et Youssoupha. Une deuxième Victoire pour l'interprète de "On verra" après celle obtenue en 2014 avec son groupe 1995. Contrairement aux éditions précédentes, dominées par Stromae en 2014 puis Christine and the Queens en 2015, le palmarès de cette 31e édition s'annonçait plus ouvert. - Hommage à Sheller - Dans la catégorie artiste féminine, Véronique Sanson est en lice pour une troisième récompense dans cette catégorie après celles de 1993 et 1996 mais elle aura face à elle une concurrente de taille, Yael Naim. La Franco-Israélienne vise une deuxième récompense dans cette catégorie après celle de 2011 avec son bel album "Older", également nommé dans la catégorie album de chansons. Zaz est la troisième nommée dans cette catégorie. Chez les hommes, Dominique A, deux ans après sa première Victoire d'artiste interprète, est en lice pour une deuxième récompense avec son album "Eleor". Il avait face à lui deux jeunes: le roi de la "gipsy pop" Kendji, 19 ans et déjà plus d'un million de disques vendus, et le discret Vianney, auteur du tube "Pas là" pour qui une Victoire aurait tout d'un beau cadeau à la veille de son 25e anniversaire. La génération "The Voice" s'est invitée en force cette année aux Victoires avec la présence, outre Kendji, de Louane (19 ans), nommée en album révélation et chanson originale de l'année, et des Fréro Delavega, duo constitué des Girondins Jérémy Frérot (25 ans) et Florian Delavega (28 ans) nommés dans la catégorie album de chansons. Mais les Victoires de la musique devaient permettre aux téléspectateurs de découvrir d'autres groupes et chanteurs: les énervés de Hyphen Hyphen, l'électrique Jeanne Added, les dandys rock Feu! Chatterton, l'intrigant vocaliste Faada Freddy ou la très stylisée Jain. William Sheller devait recevoir une Victoire d'honneur pour marquer ses 40 ans de carrière dans la chanson. Pour onze des douze catégories, le palmarès est établi d'après les votes de 600 professionnels représentant la filière musicale (artistes, producteurs, médias, disquaires, agents). Seule la Victoire de la chanson originale (entre Johnny Hallyday, Louane, Maître Gims et Nekfeu) est décernée selon le vote du public.

