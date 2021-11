Paris (AFP). Victoires de la musique: la consécration pour Yael Naim, la révélation pour Louane

Après Christine and the Queens l'an dernier, la Franco-Israélienne a raflé l'un des trophées les plus prestigieux distribués sur la scène du Zénith de Paris, qu'elle avait déjà obtenu en 2011. Une récompense qu'elle doit à son très bel album "Older" sorti l'an dernier et enregistré comme d'habitude avec son compagnon David Donatien. "Cette Victoire est un peu masculine", a-t-elle glissé en allusion à son partenaire. Elle a aussi remercié "ce merveilleux pays qui m'a accueilli il y a plus de quinze ans" et souhaité qu'"on (reste) tous ouverts à l'autre". Côté "révélation", Louane continue son irrésistible ascension: un an après avoir raflé un César pour son rôle dans la comédie familiale "La famille Bélier", la jeune femme de 19 ans a décroché un nouveau trophée avec son premier album "Chambre 12", le disque le plus vendu en France en 2015 (plus de 800.000 exemplaires). "Je crois que je viens de vivre les trois plus belles années de ma vie", a souligné l'ex-pensionnaire de "The Voice". Ces 31e Victoires ont donné l'occasion à la nouvelle ministre de la Culture, Audrey Azoulay, d'effectuer l'une de ses premières sorties officielles à la rencontre des artistes, quelques heures après la passation de pouvoir avec Fleur Pellerin.L'hommage rendu à William Sheller pour ses 40 ans de carrière dans la chanson a été l'un des grands moments de la soirée. Très ému, il a d'abord écouter Louane, Jeanne Cherhal puis Véronique Sanson reprendre ses chansons avant de se lever pour monter sur scène. Installé derrière son piano, il a livré une envoûtante version de son "Homme heureux" avant de recevoir une Victoire d'honneur. - Nekfeu engagé - La cérémonie s'était ouverte par un autre hommage, à Michel Delpech disparu au début de l'année. Vianney a repris "Quand j'étais chanteur". Douze trophées, qui a désormais la forme d'un "V" en cristal, étaient attribuées au cours de cette soirée censée résumer, en trois heures, l'actualité musicale de l'année écoulée. Les Innocents ont raflé la première Victoire de la soirée. Déjà récompensé à trois reprises entre 1993 et 1997, le groupe a décroché la Victoire de l'album rock, pour son retour après quinze ans de silence. Désormais réduit à un duo (JP Nataf et Jean-Christophe Urbain), les "Fous à lier" ont été préférés à Lou Doillon et Rover. La Victoire de l'album de musiques électroniques est elle revenue à The Avener, un DJ qui a connu un joli succès en festivals en relookant les chansons des autres. Sa relecture d'un blues de l'Australienne Phoebee Killder "Fades Out Lines", qu'il a joué sur la scène, a été l'un des cartons de l'an dernier. Dans la catégorie musiques urbaines, Nekfeu, apparu sur scène avec un blouson aux bandes lumineuses, a raflé la mise devant Booba et Youssoupha. Une deuxième Victoire pour lui après celle obtenue en 2014 avec son groupe 1995. Il a appelé à la mobilisation en faveur de Moussa Ibn Yacoub "humanitaire et humaniste", un membre de l'ONG musulmane Baraka City qui est emprisonné au Bangladesh. Parmi les Victoires restant à remettre en fin de soirée, celles de l'artiste masculin avec en lice Dominique A, déjà sacré en 2013, Kendji Girac, la nouvelle star de la "gipsy pop", et l'atypique Vianney, auteur du tube "Pas là" pour qui une Victoire aurait tout d'un beau cadeau à la veille de son 25e anniversaire. Pour onze des douze catégories, le palmarès est établi d'après les votes de 600 professionnels représentant la filière musicale (artistes, producteurs, médias, disquaires, agents). Seule la Victoire de la chanson originale (entre Johnny Hallyday, Louane, Maître Gims et Nekfeu) est décernée selon le vote du public.

