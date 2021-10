Sortir dans le Calvados : lundi 16 février

Le Caen BMX Indoor est un événement officiel international qui réunit les meilleurs riders européens. Figures en l'air, au sol, mais aussi courses-cross, vous en prendrez plein les yeux. C'est samedi et dimanche au parc des expositions de Caen. C'est 12€ la journée, 17€ pour l'ensemble du week-end. Comptez 2€ de moins pour les moins de 12 ans.



La 5e édition du grand rendez-vous du Modélisme a lieu tout ce week-end à Villers-sur-Mer. Avions, voitures, bâteaux, trains, drônes, il y en aura pour tous les goûts. Plusieurs exposants seront présents pour partager leur savoir-faire. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 18h au Villare – Espace Culturel et Associatif de Villers-sur-Mer. L'entrée est gratuite.



Du sport et du football, ce samedi, le SM Caen reçoit l'équipe du RC Lens pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur tendanceouest.com