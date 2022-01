Sortir l'été en Basse-Normandie : jeudi 23 juillet

Comme chaque été, Cherbourg à la plage vous accueille gratuitement sur la plage verte avec de nombreuses animations. Vous pouvez en profiter tout l'été du lundi au vendredi de 12h à 18h. Retrouvez plus d'infos sur Cherbourg-Octeville



Tout ce week-end, c'est la Fête des Potiers à Moulin-la-Marche. C'est la 25ème édition où plus de 50 céramistes professionnels de toutes les régions françaises partageront avec vous leur passion de créer. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Moulin-la-Marche de 10h à 19h.



Samedi, à Villers-sur-Mer, une journée Beach Day est organisée. Une véritable journée pour investir la plage. Au programme : des cours de zumba, du beach volley, du beach soccer et une piste de dancefloor. C'est gratuit et ouvert à tous. Inscriptions sur place. Rendez-vous, ce samedi, sur la plage de Villers-sur-Mer, face au Casino.