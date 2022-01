Sortir l'été en Basse-Normandie : mercredi 5 août

Les mercredis farniente, c'est aujourd'hui à Villers-sur-Mer. Le concept est simple, à la remontée de la plage, retrouvez le centre-ville piétonnier et venez profiter des animations offertes de 18h à 22h30. Au programme : concerts, jeux géants en bois, stands de restauration sur place, animations équines et ambiance musicale. Rendez-vous, ce mercredi, en fin de journée dans le centre-ville de Villers-sur-Mer.



A partir de vendredi et jusqu'au 16 août prochain, se tient le Normandie Horse Show au Pôle Hippique de Saint-Lô pour la 29ème édition. De nombreux concours seront organisés pendant une dizaine de jours. Retrouvez le programme complet du Normandie Horse Show à Saint-Lô sur Pôle Hippiques de Saint-Lô



Tout ce week-end, une braderie et un vide-greniers sont organisés par l'Union Commerciale de Vimoutiers. L'occasion de trouver des objets insolites et de faire de bonnes affaires.