Sortir l'été : jeudi 9 juillet

Aujourd'hui, demain et samedi, une grande braderie est organsiée dans les rues de Saint-Lô. Rendez-vous, pendant ces 3 jours, dans les rues du centre-ville pour faire de bonnes affaires dans différents domaines C'est de 10h à 19h pendant les 3 jours. Retrouvez plus d'infos sur Saint-Lô Commerces



Samedi, l'association falaisienne «L'Aile Noire» organise «Les Games of Falaisia», les Olympiades médiévales fantastiques sur le thème Troll Ball & Dérivés. Au programme : tournois, contes et jonglerie. C'est ce samedi à partir de 13h30, Boulevard des Bercagnes à Falaise.



Dimanche, à Saint-James, la programmation de la journée «Rendez-vous des artistes» proposera, comme chaque année, une variété de styles musicaux : rock, chanson française ou encore de la musique country. Il y aura aussi un marché du terroir et un vide-greniers. Retrouvez plus d'infos sur Saint-James