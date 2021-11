Sortir dans le Calvados : vendredi 3 juillet

Aujourd'hui et demain, c'est la grande braderie de Caen. Un rendez-vous organisé, comme chaque année, par les Vitrines de Caen. L'occasion de faire de bonnes affaires dans les rues du centre-ville. Rendez-vous, ce vendredi et ce samedi à Caen pour en profiter. Retrouvez toutes ces infos sur Les Vitrines de Caen



Jusqu'à mercredi, c'est la 25ème édition des Virevoltés à Vire. Retrouvez une cinquantaine de spectacles représentant diverses façettes des arts de la rue. Pour fêter ses 25 ans, Les Virevoltés auront le plaisir d'accueillir une compagnie de cirque de renommée internationale. Retrouvez le programme complet sur Les Virevoltés



La 2ème édition de La Normandique a lieu ce dimanche sur la côte fleurie. Initiations, balades et village d'exposants spécialisés en marche nordique sont au programme de la journée. Près de 400 personnes sont attendues pour la balade de l'après-midi. Possibilité de louer des bâtons sur place. C'est dimanche à 8h30 à Blonville-sur-Mer. Plus d'infos sur La Normandique