Sortir l'été en Basse-Normandie : mercredi 29 juillet

Durant tout l'été, un marché du terroir s'installe tous les jeudis sur la parvis de l'Hôtel de Ville de Bayeux. Venez découvrir des artisans d'art et des producteurs locaux. C'est tous les jeudis de l'été jusqu'au 27 août de 17h à 22h. Plus d'infos sur Bayeux



Tout ce week-end, ce sont les Médiévales à Domfront. Au programme : des spectacles de rues, des animations diverses et un marché médiéval. Près de 80 artistes animeront ce week-end. Retrouvez plus d'infos sur Les Médiévales de Domfront



Tout ce week-end, c'est la 12ème nuit des soudeurs à Granville. C'est un festival de sculptures qui propose aux artistes de réaliser une création avec de la ferraille de récupération. Les œuvres sont ensuite vendues aux enchères. Le thème de cette édition 2015 est la lumière. La nuit des soudeurs c'est samedi et dimanche sur le port de Granville. Plus d'infos sur Granville