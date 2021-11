Sortir dans l'Orne : mercredi 24 juin

Aujourd'hui, c'est le lancement des soldes d'été. L'occasion de faire de bonnes affaires et de se faire plaisir dans les commerces près de chez vous. Vous allez pouvoir en profiter pendant plusieurs semaines jusqu'au 4 août prochain. Rendez-vous dés maintenant dans votre centre-ville.



Dimanche, une grande braderie est attendue à Argentan à l'occasion du premier week-end des soldes. Des animations seront également proposées ainsi qu'un vide-greniers. Il est toujours possible de réserver son emplacement pour y participer. Retrouvez plus d'infos sur la page Facebook "FCAI Argentan"



A partir de samedi et jusqu'au 5 juillet, le salon Arts sur le Fil se tiendra à Alençon. Artistes peintres, plasticiens et sculpteurs professionnels vous attendent nombreux pour ce salon d'art contemporain à la Halle au Blé, à la Halle aux Toiles et à la MVA d'Alençon. Plus d'infos sur Pays d'Alençon Tourisme