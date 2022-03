Sortir l'été en Basse-Normandie : vendredi 28 août

Demain, il y a du football. Le SM Caen reçoit Lyon sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest à partir de 16h45.



Ce dimanche, de 14h à 20h, assistez au Holi Festival au parc des expositions de Saint-Lô et amusez-vous avec la célèbre poudre colorée. Au programme de nombreux Djs (dont Julien Créance, Jc Nitro, Lady Style ou encore Julien Stackler), des lâchers de poudre multicolore avec un dress-code blanc. Retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com et sur le Facebook «Holi Festival».



Jusqu'à la fin de l'été, embarquez dans un cadre unique avec l'équipe d'Utah Avel Mor à Sainte-Marie-du-Mont pour découvrir plusieurs activités sur les mythiques plages du débarquement, longues de plusieurs kms. Vos enfants peuvent essayer le catamaran dès 10 ans et le char à voile dès 7 ans. Retrouvez toutes les informations ICI