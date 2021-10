Sortir dans le Calvados : mercredi 20 mai

Le Festival Ado a commencé ce mardi et dure jusqu'à samedi dans le Bocage Virois. Retrouvez le programme complet sur Le Préau



Ce soir, assistez au concert de Calogero au Zénith de Caen. Il interprétera les titres de son nouvel album "Feu d'artifice". C'est ce mercredi soir à 20h. L'entrée varie entre 33,50€ et 65€. Plus d'infos sur Zénith de Caen



Samedi, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe d'Evian pour la compte de la 38ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 21h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.