Sortir dans le Calvados : vendredi 8 mai

Profitez d'un week-end bien-être actif et culturel sur les plages du D-Day. Aujourd'hui et demain vous participez à l'événement «Yoga pour la Paix». Il y a des ateliers dédiés à vos enfants ce vendredi après-midi, consultez le programme complet sur Normandy Beach Yoga

Demain, dés 16h45 suivez la rencontre entre le SM Caen et l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1. Un match à suivre, ce samedi, en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.

Aujourd'hui et tout ce week-end, ce sont les Puces Nautiques et Granville fête la mer sur le port de Hérel. Baptêmes nautiques, brocante marine, exposition-vente de bateaux neufs et d'occasions, dégustation de produits de la mer et du terroir et de nombreuses autres animations seront proposées. Le programme complet est à retrouver sur Granville