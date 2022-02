Une comédie familiale est à voir depuis cette semaine sur les écrans, c'est "mon beau père et nous" avec toujours le duo Ben Stiller- Robert de Niro.



Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin accepté par son beau-père. Les doutes de Jack réapparaissent lorsque Greg, à court d’argent, travaille au noir pour un laboratoire... Quand l’ensemble du clan Furniker, y compris Kevin, l’ex de Pam, se retrouve pour l’anniversaire des jumeaux, Greg doit prouver à Jack qu’il est un vrai chef de famille. Mais après tous les malentendus, l'espionnage et les missions secrètes, Greg va-t-il réussir l’examen final de Jack et lui succéder à la tête du clan…ou le cercle de confiance sera t-il brisé pour toujours ?



On se souvient du 1er volet: « mon beau père et moi » où l'on découvrait un beau père parano, le 2 « mon beau-père mes parents et moi » où les parents s'avéraient complètement farfelus et un peu trop libérés. On a ici le 3 où on ne découvre plus personne d'important, tous les personnages sont déjà installés.

On est donc moins dans la surprise et côté scénario, on a moins de gags que pour les autres épisodes. La dimension famille et émotion est clairement mise en avant, avec quand même toujours une façon d'aborder ces thèmes de manière humoristique.

Les films ont muri en même temps que les personnages: moins de fantasque et plus de profondeur.

On ne rigole plus autant mais le film n'en reste pas moins sympathique. Les thèmes abordés correspondent parfaitement à cette période de fin d'années. De plus les problèmes rencontrés sont universels: manque de communication dans le couple, l'arrivée d'enfants dans la famille, construire une maison ou encore trouver l'école idéale. Un film idéal à voir en famille, les petits y trouveront aussi leur compte.

« Mon beau-père et nous », c'est au cinéma depuis mercredi.