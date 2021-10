Je vous parle aujourd'hui du film Source Code avec Jake Gyllenhaal et Michelle Monaghan.





Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, il n'a aucun souvenir d'être monté dedans. Pire encore, les passagers du train se comportent avec lui avec familiarité alors qu'il ne les a jamais vus. Désorienté, il cherche à comprendre ce qui se passe mais une bombe explose tuant tout le monde à bord.

Colter se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu'il participe à un procédé expérimental permettant de se projeter dans le corps d'une personne et de revivre les 8 dernières minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques minutes précédant l'explosion afin d'identifier et d'arrêter les auteurs de l'attentat.

Alors qu'il essaie d'empêcher l'explosion, ses supérieurs lui apprennent qu'un deuxième attentat est en préparation en plein cœur de Chicago et qu'il ne s'agit plus de trouver le coupable pour l'arrêter mais tout simplement pour sauver la ville toute entière. La course contre la montre commence





Ce film est clairement de la science-fiction avec cette technologie qui permet de revivre les derniers instants d'un homme et d'interagir avec ce passé. Pour autant, on a à aucun moment l'impression de lâcher prise avec la réalité. Cette technologie est parfaitement intégré à notre époque et à l'histoire, du coup le spectateur a l'impression que ça peut arriver. Le sentiment de réalité et de non-distanciation vis à vis du scénario fait la force du film. Cette science-fiction là est à hauteur humaine et permettra donc à tous les types de public d'apprécier l'histoire et le film.



En dehors de l'aspect technologique, il y a aussi du suspense bien sûr puisque nous sommes face à un thriller. Au début on s'amuse surtout de vivre et revivre les mêmes événements de façon légèrement différente, mais au fur et à mesure que l'intrigue avance, les enjeux deviennent plus importants et on angoisse que le temps imparti s'écoule avant que le terroriste soit appréhendé.



Et un autre aspect du film important c'est aussi la réflexion sur les univers parallèles. Une action effectuée dans le source code, un vase clos clairement passé vu que ce sont les dernières minutes de vie d'un homme , peut-elle avoir des conséquences dans notre réalité présente ? Est ce que chaque univers est indépendant ou chaque action, bonne ou mauvaise, se répercute pour tous nos alter-égo. Une réponse est apportée par les scénaristes, à vous de voir si elle vous convient.



On termine avec le jeu d'acteurs. Ils méritent bien un commentaire car ils sont impeccables. Rejouer encore et encore la même scène du train aurait pu paraître mortellement ennuyeux pour le spectateur, mais ils ont su à chaque fois renouveler leur jeu, même de manière infime pour nous captiver. Les acteurs principaux Jake Gyllenhaal et Michelle Monaghan sont à la hauteur de leur réputation, mais il faut aussi citer Vera Farmiga, très juste dans son rôle de capitaine guidant Colter Stevens dans les méandres du source code, uniquement par caméra, sans jamais de proximité physique.



Source Code, un film très intéressant, qui pose de bonnes questions , à voir depuis mercredi au cinéma.



