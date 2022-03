Paris (AFP). Valls et Hollande à la hauteur pour près de huit Français sur 10

Le président François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls se sont montrés "à la hauteur" des évènements de la semaine passée, selon 79% des personnes interrogées (contre 21%) dans le cadre d'un sondage Odoxa pour Le Parisien. Conséquence immédiate: la popularité du duo de l'exécutif a progressé de huit points. Ainsi 29% des Français estiment que M. Hollande est "un bon président de la République" contre 21% en décembre, selon ce sondage. Et M. Valls est jugé comme étant un "bon Premier ministre" par 53% des Français contre 45% en décembre. Et ce alors que le sondage a été réalisé avant son discours à l'Assemblée prononcé hier après-midi. A noter que le Premier ministre devance le président de 24 points en terme de popularité. Il fait aussi six fois mieux que le chef de l'Etat auprès des sympathisants de droite (45% de jugements positifs) et il est également nettement plus populaire auprès de ceux de gauche (70% contre 58%). Dans le même sondage, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est considéré comme ayant été "à la hauteur des évènements" par 74% des Français (contre 25% d'opinions négatives et 1% de sans opinion) et l'ancien président Nicolas Sarkozy par 65% contre 34% d'avis négatifs et 1% qui ne se prononce pas. En revanche, une minorité de Français - 33% - jugent que Marine Le Pen a été à la hauteur contre 67% qui estiment qu'elle ne l'a pas été. "Au delà de la polémique autour de la participation du FN, ce que les Français ont retenu, c'est que Marine Le Pen était restée à l'écart des manifestations d'unité nationale", souligne Gaël Sliman, président d'Odoxa. Le sondage a été réalisé par internet le 13 janvier auprès d'un échantillon de 1.005 personnes déterminé selon la méthode des quotas et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

