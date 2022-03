Paris (AFP). Attentats: plus de 80% des Français saluent la gestion de Hollande et Valls

L'action du couple exécutif Hollande-Valls dans la gestion des attentats qui ont endeuillé la France la semaine dernière est saluée par plus de 80% des Français, selon un sondage Harris Interactive pour LCP-Assemblée nationale publié mardi. Interrogés sur "la gestion des événements", 29% jugent "très bonne" l'action de François Hollande, 54% "plutôt bonne", soit 83% d'opinions positives. A l'inverse, 11% la jugent "plutôt mauvaise" et 6% "très mauvaise". Pour le Premier ministre Manuel Valls, 24% qualifient sa gestion de "très bonne", 61% "plutôt bonne", 10% "plutôt mauvaise" et 4% "très mauvaise" (1% ne se prononcent pas).

