Paris (AFP). Attentats: plus de 80% des Français saluent la gestion de Hollande et Valls (sondage Harris Interactive)

L'action du couple exécutif Hollande-Valls dans la gestion des attentats qui ont endeuillé la France la semaine dernière est saluée par plus de 80% des Français, selon un sondage Harris Interactive pour LCP-Assemblée nationale publié mardi. Interrogés sur "la gestion des événements", 29% jugent "très bonne" l'action de François Hollande, 54% "plutôt bonne", soit 83% d'opinions positives. A l'inverse, 11% la jugent "plutôt mauvaise" et 6% "très mauvaise". Pour le Premier ministre Manuel Valls, 24% qualifient sa gestion de "très bonne", 61% "plutôt bonne" (soit 85% d'opinions positives), 10% "plutôt mauvaise" et 4% "très mauvaise" (1% ne se prononcent pas). 29% jugent "très bonne" l'action du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, 56% "plutôt bonne" (soit 85% d'opinions positives également), 10% "plutôt mauvaise", 4% "très mauvaise". 1% ne se prononcent pas. A la suite de ces attentats qui ont fait 17 morts, 51% des sondés expriment de la colère, 48% de la consternation, 40% de la peine, 17% de l'incompréhension, 14% de la peur, et 1% de l'indifférence. Pour 90% des sondés, les marches républicaines sont un événement historique inédit. 34% des sondés estiment que ces marches ont "tout à fait" permis d'exprimer le refus d'un amalgame entre musulmans et terroristes islamistes. 40% affirment qu'elles l'ont "plutôt" permis, tandis que 18% jugent qu'elles ne l'ont "plutôt pas" permis et 7% "pas du tout" permis. Pour 70% des sondés, ces marches "auraient dû être ouvertes aux dirigeants du Front national". Les sondés sont invités à exprimer leur niveau de confiance en différents responsables politiques pour "faire des propositions efficaces pour lutter contre le terrorisme". 57% des Français ont confiance dans la capacité du président de la République et du gouvernement (16% "tout à fait", 41% "plutôt") à émettre de bonnes propositions contre 42% qui n'ont pas confiance (dont 15% "pas du tout confiance"). 51% des sondés ont confiance en Nicolas Sarkozy sur le sujet, 48% non. Concernant François Bayrou, c'est 41% d'approbation contre 58% de défiance. Marine Le Pen recueille 33% de soutien pour sa capacité à faire des propositions, 66% de rejet. Jean-Luc Mélenchon, enfin, recueille 25% de confiance contre 74% de défiance. Toujours d'après cette étude, 63% des Français disent se sentir en sécurité (12% "tout à fait", 51% "plutôt") contre 29% qui ne se sentent "plutôt pas" en sécurité et 7% "pas du tout". Enquête réalisée en ligne par l'institut Harris Interactive du 12 au 13 janvier 2015 auprès d'un échantillon de 1.203 personnes "représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus", selon la méthode des quotas.

