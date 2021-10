Paris (AFP). Attentats: le héros du supermarché casher Lassana Bathily naturalisé français

L'employé du supermarché casher attaqué à Paris, Lassana Bathily, qui a contribué à sauver il y a une semaine des juifs pris en otages par le jihadiste Amédy Coulibaly, a été naturalisé français mardi soir au cours d'une cérémonie au ministère de l'Intérieur. Le jeune homme de 24 ans, chemise blanche et costume sombre, s'est vu remettre la nationalité française par le Premier ministre Manuel Valls, qui lui a souhaité la "bienvenue" et a salué son "acte de bravoure". Il est devenu "le symbole d'un islam de paix et de tolérance", a estimé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve.

