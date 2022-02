Tendance Live Alençon, Julie Zenatti programmée le 24 janvier 2015

Plus de 20 ans de carrière pour celle que le grand public a découvert dans Notre Dame de Paris. Julie a multiplié les expériences et les collaborations (Jean-Jacques Goldman, Lionel Florence, Da Silva, Akhenaton...).

Elle écrit aussi pour les autres comme Chimène Badi et Patrick Fiori.

Cette artiste au grand cœur s'engage auprès de nombreuses causes et associations dont Les Restos du Cœur et Les Voix de l'Espoir. En 2015, Julie Zenatti revient avec un nouvel album « Blanc ».

Julie Zenatti sera sur la scène du Tendance Live, à Alençon, le samedi 24 janvier 2015 (Comment remporter vos places : réponse ICI).

Le premier clip extrait du nouvel album de Julie Zenatti est "D'Où Je Viens" (ci-dessous). Un nouveau single a été dévoilé, "Les Amis".