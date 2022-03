The Voice : l'interview vidéo exclusive de Lilian Renaud

La quatrième saison de The Voice sur TF1, en association avec Les Indés Radios, s'est achevée avec la victoire de Lilian Renaud, révélé et coaché par Zazie, devant Anne Sila, David Thibault et Côme.

Le jeune franc-comtois de 23 ans a touché le public par sa simplicité, sa vérité, sa tendresse et son magnifique grain de voix.

Lilian Renaud s'est confié en exclusivité au micro de Stéphane Larue pour Les Indés Radios, dont Tendance Ouest est l'une des radios membres.

La tournée The Voice passera par l'Anova d'Alençon le vendredi 3 juillet 2015, en partenariat avec Tendance Ouest. Vos places à gagner prochainement.