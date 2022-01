Sorties cinéma de la semaine du mercredi 8 Décembre

Voici une sélection des sorties ciné de la semaine:

Bébé mode d'emploi

On commence par la comédie américaine mode d'emploi avec Katherine Heigl et Josh Duhamel.

Holly et Eric sont 2 jeunes et charmants trentenaires pleins d'avenir, chacun dans leur domaine: la cuisine et la télé. Ils ont un rencart ensemble mais celui ci s'avère désastreux alors leur attirance se transforme en antipathie. Mais leurs amis communs vont bouleverser leur existence avec une décision qui va bouleverser leurs vies, regardez:



Le monde de Narnia: l'odyssée du passeur d'aurores

Il y a aussi un film fantastique jeunesse qui sort en version 3D dans les salles équipées: « Le monde de Narnia: l'odyssée du passeur d'aurores ». Pour leur 3ème incursion dans le monde de Narnia, les jeunes rois vont devoir faire preuve de courage pour sauver ce monde. Ils devront accomplir une mission périlleuse qui leur fera subir des tentations très fortes qui les mènerait à leur perte et à la fin du monde. Regardez quels dangers les menacent:

De vrais mensonges

Ils y a aussi une comédie romantique française de Pierre Salvadori à retrouver sur grand écran. Après « Hors de Prix » il retrouve Audrey Tautou et accueille Sami Bouajila et Nathalie Baye.

L'histoire d'un employé timide qui envoie une lettre d'amour anonyme à sa patronne... qui s'en fiche et détourne cette lettre. Elle fait croire à sa mère dépressive depuis la rupture de son mari qu'elle en est la destinataire. Une idée qui n'est pas si bonne qu'il n'y paraît et qui l'oblige à accumuler les mensonges regardez:

Ces 3 films sortent aujourd'hui dans les salles de cinéma normandes. A noter aussi le biopic sur John Lennon « Nowhere boy ».