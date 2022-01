Meilleures ventes de jeux vidéo en France

Plus aucune nouveauté dans le classement, tous les grands jeux de fin d'année sont sortis! Se dessinent avec cette semaine 50 les jeux que l'on retrouvera sous le sapin. Et à cette occasion, c'est le foot qui semble remporterles suffrages puisque fifa 15 revient des profondeurs du classement pour se placer en tête des ventes sur PS4!

2 autres jeux font aussi leur ré-entrée: Assassin's creed Unity (édition spéciale)sur PS4 à la 2ème place et Call of duty: advanced warfare sur la même console, à la 4ème place. La version PS3 du FPS était djà dans le top 5 la semaine dernière. Just dance 2015 réussit à se maintenir à la 5ème place, la "vieille" wii a donc encore quelques beaux jours devant elle!

Le classements entre le 8 et le 14 décembre