Meilleures ventes de jeux vidéo en France

Les grosses sorties s'enchainent en cette fin d'année ! Ce sont les jeux avec le moins bon bouche à oreilles qui en font les frais. Call of Duty sorti il y a 2 semaines est purement et simplement expulsé du podium alors qu'Assassin's Creed ne s'en sort que de justesse avec une 4ème place.

De manière générale, les critiques sont assez moyennes sur tous les jeux qui ont pu sortir sur les consoles "nouvelle génération" (Xbox One et PS4). On ne s'étonne donc pas que les joueurs se jettent sur des vieux jeux déjà sortis sur les consoles précédentes pour avoir quelque chose de qualité à se mettre sous la dent. C'est ainsi que GTA V fait un retour remarqué sur le podium avec sa version PS4 en 1ère place des ventes et 3ème pour la Xbox One.

L'autre nouveaué du classement, c'est Far Cry 4, qui se vend là aussi plus sur la console Sony que celle de Microsoft.

Le classements entre le 17 et le 23 novembre