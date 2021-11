Meilleures ventes de jeux vidéo en France

Incroyable! On savait que la série Assassin's creed, qui à l'instar de Call Of Duty sort un nouvel opus par an, était populaire mais on imaginait mal la saga d'infiltration/action stopper la machine de guerre qu'est Call Of. Peut-être que le thème y est pour quelque chose. C'est en effet en France que se déroule la lutte entre assassins et templiers dans l'histoire d'AC Unity, et durant la révolution.

Les 2 premières places du classement sont donc occupées par cette novueauté, ensuite on trouve CoD sur les machines Sony et la 5ème place est adjugée à une autre nouveauté. Halo : The Master Chief Collection regroupe les 4 Halo sortis, remasterisés en Haute Définition pour ceux le nécessitant. Un bon plan pour les fans de la série, les jeux n'étant pas rétrocompatibles sur la xbox One. C'est à dire que même si vous possédez les jeux originaux, vous ne pouvez y jouer sur votre xbox one.

Le classements entre le 10 et le 16 novembre