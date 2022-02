Meilleures ventes de jeux vidéo en France

Voilà les derniers chiffres de l'anée! Ils correspondent à la semaine de Noël. Rien de bien folichon dans ce classement. La 1ère et la 3ème place sont attribuées à la dernière version d'un jeu de foot. La 4ème et 5ème place à la version d'un jeu de guerre. Et la médaille de bronze est attribué à un jeu sorti l'année dernière mais qu'on a sorti sur une console qui n'existait pas encore à l'époque (les jeuxPS3 ne marchant pas sur la PS4)...

Pas sûr que les chiffres de la semaine prochaine, les premiers de 2015, soient bien différents.

Le classement entre le 22 et le 28 décembre