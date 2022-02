Meilleures ventes de jeux vidéo en France

Les fêtes de fin d'année approchant à grands-pas, on remarque que les français se sont plus tournés versdes jeux sur ancienne console. Finalement, le virage "Nouvelle génération" n'a pas été tant pris que ça par notre pays. Assassin's creed unity a été le plus acheté cette semaine sur PS4, fifa 15 sur la même machine à la 2ème place, puis ensuite dans le top 5, ce sont 2 jeux PS3 et 1 jeu Wii. De grands classiques qu'on retrouve chaque année sous le sapin. Et vous, qu'avez vous eu à Noêl?

Le classement entre le 15 et le 21 décembre