Meilleures ventes de jeux vidéo en France

Pokémon est toujours leader dans ses 2 versions 3DS. Par contre, super smash bros sur Wii U a disparu du top 5 des ventes. Les plus grands fans ont peut-être préféré continuer à jouer sur leur 3DS à la version sortie il y a déjà plusieurs mois.

La seule nouveauté du classement est le jeu PS4 "The Crew". Un jeu de voitures accueilli froidement par la critique, qui ne devrait logiquement pas confirmer la semaine prochaine. Passés les médaillés, le podium accueille des "anciens jeux". Peut-être que les achats de Noël pèsent déjà dans les ventes: Just dance 2015 est 4ème malgré sa sortie fin octobre, sur une console qui n'est plus produite (la Wii). Et puis à la 5ème place, c'est le dernier Call of Duty sur PS3.

Le classements entre le 1er et le 7 décembre