Hors Normandie. Jeux vidéo: les meilleures ventes en France du 29 mai au 4 juin 2017

C'est un jeu de combat qui vient de sortir qui s'empare de la tête du classement! Une autre nouveauté se fait une place dans le top 5: un jeu de moto.

1) Tekken 7/ Playstation 4 (sortie le 2 juin 2017) (NOUVEAU)

2) Overwatch Origins edition/ Playstation 4 (sortie le 24 mai 2016) (-1)

3) Mario Kart 8 Deluxe/ Nintendo Switch (sortie le 28 avril 2017) (=)

4) The legend of Zelda: Breath of the wild/ Nintendo switch (sortie le 3 mai 2017) (+1)

5) MX GP 3/ Playstation 4 (sortie le 30 mai 2017) (NOUVEAU)

