Hors Normandie. Jeux vidéo: les meilleures ventes en France du 22 au 28 mai 2017

Une vague de nouveautés a pris possession du top des ventes cette semaine! Ce sont la PS4, la Switch et la 3DS qui en bénéficient.

1) Overwatch Origins edition/ Playstation 4 (sortie le 24 mai 2016) (ré-entrée)

2) Injustice 2/ Playstation 4 (sortie le 16 mai 2017) (-1)

3) Mario Kart 8 Deluxe/ Nintendo Switch (sortie le 28 avril 2017) (=)

4) Ultra Street Fighter II : The Final Challengers/ Nintendo switch (sortie le 26 mai 2017) (NOUVEAU)

5) The legend of Zelda: Breath of the wild/ Nintendo switch (sortie le 3 mai 2017) (ré-entrée)

A LIRE AUSSI.

Jeux vidéo: les meilleures ventes en France du 1er au 7 mai 2017

Jeux vidéo: les meilleures ventes en France du 15 au 21 mai 2017

Jeux vidéo: les meilleures ventes en France du 8 au 14 mai 2017