Grand Prix de Noël au Karting de Lessay

Il s'agit d'une course d'endurance de 2h (de 2 à 5 pilotes) :



16h : Accueil et briefing des pilotes

17h : Essais chronos

18h à 20h : Course d'endurance par équipe avec relais

20h15 : Podium et remise des prix



De nombreux lots sont à remporter à l'issue de ce Grand Prix de Noël : bon d'achat traiteur d'une valeur de 200€, trophées, ...



Les inscriptions sont closes pour cette épreuve mais une autre session, en nocturne, est déjà prévue pour le samedi 20 décembre.



Tarif : 200€ par équipe pour un kart.

Renseignements et inscriptions au 02 33 07 70 77 et kartinglessay@gmail.com



Ecoutez, David Fortin, du Karting de Lessay.

Grand Prix de Noël à Lessay Impossible de lire le son.