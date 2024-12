Animations. Marchés, patinoire et illuminations : la magie de Noël s'empare d'Alençon

C'est un budget de 150 000 euros qu'a prévu la Ville d'Alençon pour organiser ses nombreuses animations de Noël. Les festivités commenceront vendredi 6 décembre avec un marché de Noël qui, pour la première fois, se tiendra sur trois week-ends consécutifs à la Halle au blé. "Nous aurons 42 exposants qui exposeront un savoir-faire local, explique le maire d'Alençon, Joaquim Pueyo. C'est un marché attractif que l'on veut renforcer", poursuit-il. L'inauguration du marché de Noël aura lieu à 17h30 et sera suivie d'une dégustation de vin chaud gratuite.

"Une invitation à se retrouver"

La ville d'Alençon hébergera d'autres marchés en cette période de fêtes. Le 8 décembre, 16 associations caritatives comme les Restos du cœur ou encore le Secours populaire tiendront un marché solidaire dans le but de récolter des fonds. "L'objectif, c'est aussi de proposer des jouets à moindre coût, ajoute Joaquim Pueyo. C'est une période qui doit être magique et je souhaite que les manifestations autour de Noël s'adressent à tout le monde, peu importe la génération et la catégorie sociale. C'est également important pour les personnes qui vivent isolées, ces animations sont une invitation à se retrouver", confie-t-il. Vendredi 13 décembre, le marché des producteurs locaux s'installera quant à lui sur la place de la Magdeleine pour permettre aux habitants de faire le plein pour le réveillon.

Un Noël pour toutes les générations

Tout au long du mois de décembre, 80 boules lumineuses, 100 guirlandes et plus de 120 000 ampoules LED illumineront les rues et les places de la ville, notamment la rue de Bretagne. Au total, 300 sapins habilleront également les bâtiments publics et les places d'Alençon. "Début janvier, les sapins seront broyés pour alimenter les composteurs collectifs ou pour fournir du paillage", précise la Ville dans son Guide des sorties hiver. Les enfants seront aussi plongés dans la magie de Noël grâce à un manège et un carrousel qui seront respectivement installés sur la place du Palais et la place de la Magdeleine du 6 décembre au 5 janvier. "Le carrousel, c'est aussi pour les moins jeunes", sourit Joaquim Pueyo. La patinoire, qui avait attiré plus de 2 700 personnes l'an passé, sera de retour dès le 6 décembre sous la grande coupole de la Halle au blé.