Noël à Bayeux. La ville met le paquet pour attirer de nombreux curieux

"Il y a la place pour une mini-saison touristique, les gens sont présents et demandeurs", affirme Emmanuelle Chabertier, adjointe en charge du commerce à Bayeux. La capitale du Bessin veut attirer ses habitants, mais aussi ceux qui viennent de Caen, Saint-Lô ou encore Vire, pour passer de merveilleuses fêtes de fin d'année.

Tout commencera mardi 29 novembre, par le lancement des illuminations à 19h, en musique. Plus de 3km de guirlandes éclaireront les rues, avec des décors en tout genre, dont un encore tenu secret, et un sapin de 8m sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Les éclairages seront allumés le matin jusqu'à 8h30, et de 16h30 à 0h30. Le 13 décembre, jusqu'au 24 inclus, le marché de Noël débutera, avec 41 exposants, essentiellement locaux. Vous y retrouverez une mini-ferme, le Père Noël en personne et d'autres animations. Le spectacle gratuit Le Merveilleux voyage, ayant attiré 23 000 personnes l'an passé au sein de la cathédrale de Bayeux, revient du 18 décembre au 4 janvier. Chaque soir, cinq séances accueilleront jusqu'à 300 personnes.