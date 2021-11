La table : Tommy’s Diner, à Mondeville 2

Certains vivrons cette expérience comme un grand plongeon dans le passé, celui des années 50 quand le Rock’n’Roll efface les autres genres musicaux et que Marilyn Monroe et James Dean dominent les salles obscures du monde entier. D’autres s’y rendront peut-être uniquement pour découvrir une carte pléthorique qui aborde les principaux plats typiques venus d’outre-Atlantique.

Hamburger XXL

La cuisine mexicaine n’est d’ailleurs pas en reste avec les différentes propositions de quesadillas (tortillas de blé avec au choix fromage, chili con carne, poulet, saumon ou bœuf), de burritos (tortilla de blé garnie de riz, crème fraîche et viande) ou de fajitas à composer soi-même.

Une large place est bien évidemment accordée aux hamburgers. Une formule avec frites et boisson est même proposée à 9,90 €. Il existe aussi un sandwich avec six steaks dedans ! Le restaurant surfe également sur trois recettes : le Frenchy’s avec une tranche de Cantal, le Spanish Harlem et son chorizo, et le Little Italy avec sa coppa et son fromage transalpin. La carte n’oublie pas non plus les hot-dogs avec plusieurs recettes possibles.



Pratique. Rue Aristide Boucicaut à Mondeville. Tél. 02 61 53 07 44.