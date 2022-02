La bonne table de la semaine : le Pavillon

On y déjeune simplement mais bien, parfois après un peu d’attente car à midi c’est plein à craquer. Ceci dit, attendre ne signifie pas toujours se morfondre : au Pavillon la patience est gratifiée d’un kir servi avec un grand sourire... Merci à Cédric, le patron, qui a peaufiné son sens de l’hospitalité durant des années à La Coupole de Trouville !



Comme au pub !



Comme au pub, les plats se lisent sur l’ardoise et quand y’en a plus y’en a plus. Flûte, on a loupé le parmentier de canard ! Tant pis, on se rattrapera avec le crumble de dinde au curry ou l’excellent tartare garni de copeaux de parmesan et accompagné d’une salade fraîche et tendre. Et on terminera en douceur avec une mousse au trois chocolats maison. Comment, c’est déjà l’heure de retourner bosser ? Bon, ben le match sur grand écran, ce sera pour plus tard... La bonne nouvelle, c’est qu’on est garé dans l’une des rues parallèles au Pavillon parce que c’est gratuit, et à deux pas du centre-ville !



Pratique. 80-82, rue de la Délivrande Caen. Tél : 02 31 94 20 10

Ouvert toute l’année. lundi 7h30-18h ; mardi, mercredi et vendredi 7h30-19h30 ; jeudi 7h30-1h. Plats du jour entre 8 € et 15 €. - terrasse

Ce restaurant vous est recommandé par le Petit Futé.