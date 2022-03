La table : la Champa, rue du 11 Novembre

C’est une vraie belle découverte ! Sur la façade, il est inscrit : spécialité thaï et khmer. Il n’en faut pas plus pour me convaincre de m’évader au Cambodge, le temps du déjeuner.

Ce midi-là, le chef propose en plat du jour (8€) une soupe acidulée boeuf, aubergine et riz. Mon voisin a retenu cette option. «Relevé à souhait», me glisse-t-il.



Un excellent rapport qualité prix



Je note mais je décide finalement d’opter pour des propositions de la carte. En entrée, je choisis une soupe thaï. Champignons, courgettes et poulet sont servis dans un bouillon agrémenté de lait de coco. Sans exagérer, c’est juste... excellent. Je poursuis avec des brochettes de porc et de boeuf, servis avec un riz sauté aux légumes. Là encore, je ne regrette pas mon choix. Je reviendrai tester le Pad Thaï (nouilles sautées aux crevettes, omelette, crudités, herbes aromatiques et cacahuètes) un autre jour. Le service est soigné. Le cuisinier vient même échanger quelques mots à la fin du repas. Avec un verre de vin et un dessert (au chocolat, pas cambodgien du tout pour le coup !), je règle 15,50€.



Pratique. La Champa 12, rue du 11 novembre à Caen. Ouvert de 7h30 à 14h et de 17h à 21h du lundi au vendredi. Vente à emporter. Tél. 02 31 72 38 63