Le table de la semaine : le Carlotta, quai Vendeuvre à Caen

Banquettes capitonnées, sièges feutrés et lumière tamisée concourrent à doter le restaurant d'un esprit très adapté aux repas d'affaires, par exemple.

Quatre menus y sont à l'affiche. Le menu "affaires" justement (24€) n'est servi que le midi, à la différence des menus du marché (29,50€), et des deux autres à 24,50€ et 39€.



Finesse et douceur

La carte est particulièrement fournie en bonnes idées et suggestions diverses, et il est bien difficile de faire un choix rapide. Finalement, je choisis dans le menu du marché des ravioles de langoustine, suivies d'un parmentier de queue de bœuf et jus de truffes. L'entrée est ravissante, jouant d'épices et de douceur. Le plat est moins fin mais tout aussi goûtu.

Mes voisins de table, eux non plus, ne trouvent guère à redire de leurs riches gambas rôties au curry, gingembre et citron confit, assiette de pétoncles farcies au beurre aillé, tartare de rumsteak ou rognons de veau, tous servis dans des assiettes au gabarit impressionnant. Les vins que nous avons choisis s'associent parfaitement à ces mets, si variés soient-ils. La note est certes assez salée, mais c'est le prix d'un moment agréable passé en bonne compagnie.

Pratique. Le Carlotta, au 16 quai Vendeuvre à Caen. Tél. 02 31 38 92 31.