Table caennaise : Le Vesuvio place Jean Letellier

Mais qui a l’habitude de fréquenter les adresses dédiées à la cuisine transalpine appréciera d’entrée de jeu les prix pratiqués par la maison. En témoignent les pizzas qui, a de rares exceptions sont affichées à moins de 10 euros.

Pâtes à foison

Le Vesuvio présente également à sa carte trois risottos, dont le “alla mediterranea” avec ses tomates, coquilles saint-jacques, moules et crevettes. Copieux et savoureux. Les amateurs de pâtes devraient également y trouver leur compte : spaghetti bien sûr, mais aussi penne et tagliatelle. Les délicieuses lasagnes au four demanderaient peut-être à être plus fournies. On savoure chaque bouchée.

Les plats de viande font aussi honneur à la tradition gastronomique italienne, notamment le bocconcini à la romaine. Il s’agit d’une escalope de veau cuisinée avec des lardons, de la mozarella, une sauce napolitaine et de la crème. Le faux filet pizzaiolo avec le même type de sauce, des câpres, des poivrons, de l’aubergine et des anchois, est tout aussi appétissant. La carte des desserts offre sa légion de glaces “Carte d’Or”. Pas d’inquiétude, le tiramisu fait maison est aussi au rendez-vous.

Pratique. Le Vesuvio, 10-12, place Jean Letellier à Caen. Tél. 02 31 85 61 50.