Le successeur du "Gangnam Style" a un nom !

Il reste quelques semaines avant le réveillon de fin d'année et voilà une vidéo qui devrait vous inspirer pour votre prochaine chorégraphie du jour de l'an !

Le "Gangnam Style" aura fait le tour de la planète mais aujourd'hui il a comme un goût de raz le bol, on veut de la fraicheur et quelque chose de toujours plus original.

Voici ce que vous attendiez, l'arrivée du "Chick Chick" inventée et mis en scène par la japonaise Wang Rong Rollin. Une chanteuse asiatique qui marche fort dans son continent avec des morceaux toujours très acidulés. La preuve en est avec ce titre qui reste accroché dès que vous avez entendu le refrain.

Seul hic, il faut aimer les poules...