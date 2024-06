Insolite. La série Peaky Blinders dans une adaptation inédite

Peaky Blinders est une série britannique créée par la BBC qui a été diffusée de 2013 à 2022.

Du 11 au 30 mars 2025, le public français pourra découvrir Peaky Blinders : The Redemption of Thomas Shelby, une adaptation de l'histoire des Peaky Blinders, interprétée par 18 danseuses et danseurs du Rambert dance, la plus ancienne compagnie de danse de Grande-Bretagne.

Intrigues, luttes, trahisons, séductions… Le spectacle offre une plongée à couper le souffle au cœur de l'Angleterre des années 20. Décors, costumes et bande-son de Roman GianArthur reprenant des morceaux emblématiques de la série jouée en live (Nick Cave and The Bad Seeds, Radiohead, Anna Calvi, Black Rebel Motorcycle Club…) transportent le public dans la singulière histoire de la famille Shelby.

S'ouvrant sur les tranchées des Flandres, le spectacle raconte l'histoire de Thomas Shelby avec, comme toile de fond, la ville industrielle de Birmingham au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors qu'il construit l'empire Shelby, Thomas tombe sous l'emprise de la mystérieuse Grace, agent secret dont la mission est d'infiltrer son organisation criminelle.

Inquiétants, glamours, intenses et haletants, les tableaux s'enchaînent dans un rythme qui fait la part belle aux scènes d'amour comme aux bagarres chorégraphiées avec brio.

Le spectacle sera à voir du 11 au 25 mars 2025 à "La Seine musicale" à Paris. La billetterie est ouverte.