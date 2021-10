Programmation : l'Opéra de Rouen, la grande évasion

C'est le cas de Don Giovanni, la création majeure de la saison. Frédéric Roels, directeur artistique et metteur en scène, souhaite aborder cet opéra sous un nouvel angle : "Le personnage est-il vraiment un séducteur ? Peu de ses entreprises aboutissent. C'est pourquoi j'ai souhaité mettre en avant les personnages féminins, forts, enragés, révoltés." La création des décors et des costumes a impliqué 27 corps de métier. Ce projet de grande ampleur, entamé il y a deux ans, et ces représentations sont très attendus. Les réservations sont déjà nombreuses. Si Don Giovanni est l'événement de la saison, l'opéra propose également une programmation éclectique hors-les-murs à la Chapelle Corneille.

La chapelle Corneille

C'est dans ce lieu chargé d'histoire et nouvellement restauré que l'Opéra donnera la Petite Messe Solennelle de Rossini pour inaugurer l’auditorium de région le 6 février prochain : une œuvre exceptionnelle à la hauteur de l'acoustique des lieux. Sous les voûtes de la chapelle, la musique vocale et la musique de chambre trouveront en effet tout à fait leur place et l'Opéra accueillera de grands artistes pour ses rendez-vous du mercredi à la chapelle Corneille telle la soprano Sandrine Piau ou le violoniste Giuliano Carmignola. Les propositions originales ne manqueront pas : on découvrira par exemple sur scène des derviches tourneurs de Syrie.

Au Théâtre des Arts

Aux œuvres symphoniques s'ajoutent les chorégraphies contemporaines de Kader Attou ou de Josette Baïz et l'opéra de Bizet Djamileh : une saison qui s'annonce haute en couleur et riche en surprises.

Vous y trouverez en autres :

- Laurent Dehors qui retrouve son acolyte de longue date Michel Portal pour un concert collector célébrant les 20 ans du Big band. Sur un répertoire jazz des années 20 aux années 40, la soirée se prolonge en bal, le dimanche 22 mai à 18h. Tarifs de 10 à 32€.

- Alonzo King qui revisite Shostakovich. Le célèbre chorégraphe Alonzo King dévoile sa dernière création à l'occasion de cette représentation et établit un pont entre tradition et modernité avec une version dansée de quatuors à cordes de Shostakovitch, le mardi 17 et mercredi 18 mai à 20h. Tarifs de 10 à 32€.

- Ali Baba, un opéra comique. Inspiré par Les mille et une nuits, le compositeur belge crée Ali Baba en 1887. Cette œuvre oubliée et remise au goût du jour par le centre de recherche de la musique française du XIXe regorge d'humour et de fantaisie, les 26, 28 et 29 avril. Tarifs de 10 à 68€.

Pratique. Plus d'infos sur www.operaderouen.fr