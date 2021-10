Programmation : une nouvelle saison audacieuse au Théâtre des Arts

Friand de nouveautés, vecteur de culture et propice aux métissages culturels, le Théâtre des Arts présente une nouvelle saison riche en surprises, donnant la parole à de prestigieuses têtes d'affiche et offrant la possibilité de découvrir des créations très récentes tous genres confondus. Entre tradition et modernité, cette programmation revisite les codes et croise les références avec des spectacles de qualité.