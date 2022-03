Les caprices de Marianne dès ce soir à l'Opéra de Rouen

On retrouve ainsi Philippe-Nicolas Martin, vu à Rouen dans Carmen, qui interprète Octave, intermédiaire amoureux et finalement l'objet de l'amour de Marianne. "Créée en 1954 au festival d'Aix à partir de la pièce de Musset, entre deux époques, elle n'avait pas eu alors le succès escompté, narre Frédéric Roels, directeur artistique. Cette adaptation intelligente préserve pourtant tout à fait l'esprit de la pièce et offre une large palette de jeu, du burlesque au sérieux. Quant à la partition, Sauguet se place en digne héritier de Debussy, Ravel ou Poulenc."

Pratique. Les 11 et 15 décembre à 20h et le 13 décembre à 16h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 68€. www.operaderouen.fr