Rouen. A l'occasion des 25 ans, le spectacle musical "Notre-Dame de Paris" parcourt les routes de France et passe par le Zénith de Rouen !

Après être devenue un phénomène national en France lors de sa création, la comédie musicale Notre-Dame de Paris s'est transformée en un phénomène mondial en s'exportant planétairement. Ecrite par Luc Plamondon et composée par Richard Cocciante en 1998, elle a été jouée dans 24 pays différents, dont deux années consécutives à New York. Elle fête aujourd'hui ses 25 ans avec un retour à la maison proposant de nombreuses dates dans tout l'hexagone.

Ce spectacle musical, à découvrir ou à redécouvrir, avait notamment révélé Garou, Patrick Fiori, Julie Zenatti ou encore Hélène Ségara. Il se jouera les 15, 16 et 17 mars au Zénith de Rouen avec Alex Besnier, danseur originaire de Lisieux en Normandie, dans le Calvados. Il fait partie de la troupe depuis 7 ans maintenant.

Depuis son plus jeune âge, Alex Besnier est fan de danse et plus particulièrement de breakdance. Plutôt autodidacte, il s'est perfectionné en regardant des vidéos sur YouTube et en allant chercher des informations aux quatre coins du monde. Pour intégrer la troupe de Notre-Dame de Paris, il s'est tout simplement lancé dans un casting qu'il avait aperçu sur Facebook.

"Le retour en Normandie, ça fait quelque chose. C'est toujours appréciable. Pour ma part, d'avoir fait le tour du monde et de revenir à la maison, c'est un peu une boucle qui se ferme", nous dit-il au micro de Tendance Ouest.

Impatient de redécouvrir le public normand, il a répondu à nos questions :

Alex Besnier - Notre Dame de Paris Impossible de lire le son.

Alex Besnier, de Lisieux à "Notre-Dame de Paris".

• A lire aussi. Jeu. Gagnez deux places pour le concert de Patrick Fiori au Zénith de Rouen !