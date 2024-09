Cadeaux. Gagnez vos 2 invitations pour la comédie musicale Les 10 Commandements - L'envie d'aimer au Zénith de Rouen le 28 septembre

Avec les inoubliables chansons de Pascal Obispo et une mise en scène époustouflante de Giuliano Peparini, cette œuvre captive les spectateurs par sa musique, ses décors somptueux et ses performances artistiques éblouissantes. Chaque représentation est une expérience immersive, transportant le public à travers les siècles pour revivre cette histoire intemporelle avec émotion et fascination.