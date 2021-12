Une belle saison s'ouvre au Zenith de Rouen

Il y en aura pour tout les goûts. Ci-dessous, un aperçu de la programmation :

Spectacles pour enfants

-Oui-oui et le grand carnaval, samedi 23 novembre, à 14h, Tarifs 23/30€

-Disney sur glace, Au bout de tes rêves, Mardi 17 décembre, à 20h et mercredi 18 décembre à 14h et 17h30

Chanson française

-Michaël Grégorio, mercredi 9 octobre, à 20h, Tarifs 35/42€

-Indochine, jeudi 17 et vendredi 18 octobre, à 20h, Tarif 40€

-Patrick Bruel, mercredi 11 décembre, à 20h, Tarifs 49/59

Danse

-Roméo et Juliette, par le ballet Moscou Theatre, dimanche 10 novembre à 15h30, Tarifs 39/49€

-Le Casse-Noisette de St Petersbourg, jeudi 5 décembre, à 20h, Tarifs 39/49€

-Irish Celtic, jeudi 12 décembre, à 20h, Tarifs 39/45€

Hommage

-One night of Queen, vendredi 27 septembre, à 20h30, Tarifs 38/45€

-Age tendre et tête de bois, saison 8, vendredi 22 novembre à 14h30, Tarif 51/55€

Spectacles animaliers

-La porte des temps, vendredi 8 novembre à 20h, Tarifs 30 à 55€

-Le grand cirque de Noël, samedi 14 décembre, 14h15 et 17h15, dimanche 15 décembre 10h30, 14h30, 17h3à Tarifs 15/23,50€

Réservations sur www.citylive.fr, www.fnac.com, www.spectacles.carrefour.fr. Informations sur www.zenith-de-rouen.com

Têtes d'affiche

Sexion d’assaut recompensé

Consacré disque de Diamant, L’Apogée, leur dernier album, annonce la consécration d’un groupe de rap incontournable de la scène artistique française.

Pratique. Jeudi 12 septembre, à 20h. Tarifs 36/44 €, www.citylive.fr

Laurent Gerra chante

Accompagné par le grand orchestre de Frédéric Manoukian, Laurent Gerra parodie en chansons ses stars favorites et présente un large pannel de nouvelles voix.

Pratique. Vendredi 11 octobre, à 20h30. Tarifs 49/54 €, www.fnac.com

Les élans du cœur de Zazie

Empruntes de mélancolie, les nouvelles lignes mélodiques de Zazie répondent en échos aux élans du coeur. Entre pop et rock, Zazie se réinvente.

Pratique. Vendredi 15 novembre, à 20h. Tarifs 42,50/55/65 €, www.spectacles.carrefour.fr

Informations pratiques

Accès.

Le Zénith est desservi par la ligne 7, terminus “Zénith / Parc expo”. Les navettes métrobus partent 20 minutes après la fin de chaque spectacle. La navette A dessert les communes de Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Mont-St-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Maromme et Déville-lès-Rouen. La navette B dessert les communes de St Etienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. Plus d’informations sur www.tcar.fr ou “Tcar en ligne” au 02 35 52 52 52

Billetterie.

Les billets sont en vente sur internet www.spectacles.carrefour.fr ou sur www.citylive.trium.fr ou sur www.fnac.com. En cas de report de spectacle, vous pouvez conserver votre billet pour la nouvelle date proposée ou vous faire rembourser par la billetterie qui vous a fourni les tickets. En cas d’annulation, les billets sont entièrement remboursés.

PMR.

Le Zénith est équipé pour recevoir les personnes à mobilité réduite dans les meilleures conditions.

Renseignements au 02 32 91 92 92.