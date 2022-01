Voca People débarque au Zénith de Rouen

Ce groupe, né en 2009 après avoir été découvert en Italie et plébiscité par les spectateurs du petit écran, a été découvert en France pour la première fois en 2011 lors de l’émission "Le plus grand cabaret du monde".

Ambassadeurs musicaux, simplement armés de leur voix, avec une technique exceptionnelle, ils recomposent les lignes mélodiques instrumentales en ayant recours à une grande variété d’effets, entre beat box et scratch. La face blanchie, les traits d’expressions soulignés, entre le clown Auguste et le mime Marceau, Voca People réinvente les plus grands morceaux dans un spectacle surprenant mêlant danse, théâtre et chant. Un ovni à découvrir d’urgence.

Pratique. Samedi 2 février, à 20h, Zénith de Rouen. Tarif : 44 €. Réservations sur www.citylive.fr